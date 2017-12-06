Министр спорта России Колобков назвал решение МОК противоречивым

Павел Колобков отметил, что давать более развёрнутый комментарий, не изучив официальных документов по итогам заседания, преждевременно.

Решение исполнительного комитета МОК об отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде в 2018 году является противоречивым, но уже стало официальной позицией. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

— Пока мы не изучим официальных документов по итогам заседания исполкома МОК, давать более развёрнутые комментарии преждевременно, — добавил Колобков.

Во вторник, 5 декабря, на заседании исполкома МОК было решено отстранить российскую сборную от участия в Олимпиаде 2018 года. Спортсменам РФ было разрешено выступать только под нейтральным флагом.