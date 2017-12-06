Британская полиция сообщила о предотвращении вероятного покушения на Терезу Мэй

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Британская полиция сообщила о предотвращении вероятного покушения на Терезу Мэй

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Фото: ©REUTERS/Matt Cardy

Два мужчины-мусульманина хотели подорвать бомбу, замаскированную под сумку, а затем попытаться убить премьер-министра Великобритании.

Скотланд-Ярду, Ми-5 и полиции Уэст-Мидлендса удалось остановить предполагаемое убийство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщают СМИ.

По предположению контртеррористических служб, два мужчины-мусульманина хотели подорвать бомбу, замаскированную под сумку, а затем попытаться убить премьер-министра Великобритании с помощью пояса смертника, перцового баллончика и ножа.

Как сообщается на сайте лондонской полиции, пятого декабря двум молодым людям — Нааймуру Закариах Рахману 1997 года рождения из северного Лондона и Мохаммеду Акиб Имрану 1996 года рождения из юго-восточного Бирмингема, — были предъявлены обвинения в намерении совершить террористические акты. Их арестовали на прошлой неделе. Шестого декабря оба задержанных появятся в суде.

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