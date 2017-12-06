В США бездомный получил $400 тысяч, пожертвовав девушке $20

На полученные средства мужчина приобрёл дом, часть средств направил на благотворительность и хочет купить автомобиль Ford Ranger 1999.

Джонни Боббит из американского штата Филадельфия претендовал на статус самого богатого бездомного в мире. Как сообщает издание New York Post, благодаря пожертвованиям, которые ему оставили пользователи платформы для сбора средств GoFundMe — почти 400 тысяч долларов, — Джонни приобрёл свой собственный дом, а также собирается ещё приобрести Ford Ranger 1999 года выпуска, о котором давно мечтал.

Столь огромную сумму пожертвований для никому неизвестного бездомного удалось собрать американке Кейт Макклюр. А всё началось с того, что девушка поделилась в соцсетях историей знакомства с Джонни.

По её словам, она путешествовала по штату на автомобиле, но однажды у неё на трассе кончился бензин. Единственным человеком, кто пришёл к ней на помощь, оказался именно Джонни. Несмотря на бедственное положение, молодой человек пешком отправился до ближайшей заправки, где на все свои последние деньги купил для Кейт бензин. У девушки не было с собой наличных, но она пообещала, что вернёт деньги. В итоге пользователи Сети также решили поддержать молодого человека.

Остаток своих средств Боббит использует для оформления документов и для последующего трудоустройства. Кроме того, он продолжил активно жертвовать деньги другим нуждающимся. В частности, часть средств он передал ученику начальной школы, который помогает бездомному ветерану.