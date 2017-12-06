СМИ: Пенс мог заменить Трампа на президентских выборах в США

По предварительным данным, смена могла произойти после скандала с записью, сделанной во время участия Трампа в теле-шоу Access Hollywood.

Республиканская партия всерьёз рассматривала возможность заменить кандидата во время последних президентских выборов в США. В частности, Майкл Пенс мог баллотироваться вместо Дональда Трампа, если бы скандал вокруг участия последнего в записи программы Access Hollywood не удалось ослабить. Возмущение общественности вызвали слова нынешнего президента США о том, как можно себя вести с женщинами, "когда ты — звезда", отмечает издание Atlantic.

По данным издания, после публикации этой записи также в качестве возможного кандидата в президенты США от республиканцев рассматривалась Кондолиза Райс. Однако позднее предпочтение было отдано Пенсу, и в случае замены Трампа Райс бы претендовала на должность вице-президента.

В то же самое время пресс-секретарь Пенса написала в "Твиттере", что указанные в статье данные неверны, и ни одно из представленных заявлений Пенс никогда не делал.