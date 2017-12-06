Член МОК высказался в поддержку российских спортсменов

Жан-Клод Килли отметил, что мешать чистым спортсменам выступать на Олимпиаде будет несправедливо.

Член МОК, трёхкратный олимпийский чемпион по горнолыжному спорту француз Жан-Клод Килли высказался в поддержку российских спортсменов, отстранённых от участия в Олимпиаде в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

— Нельзя помешать чистым спортсменам выступать в Пхёнчхане под флагом своей страны. Иначе это было бы вопиющей несправедливостью, — сказал он.

Во вторник, 6 декабря, руководство МОК решило не допустить сборную РФ к выступлению на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом. Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом.