Михаил Саакашвили заявил, что не собирается добровольно приходить на допрос

Лидер партии "Движение новых сил" объявлен в розыск. Генпрокурор Украины дал ему сутки, чтобы явиться к следователю.

Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили не планирует приходить на допрос 6 декабря. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря его партии Марьяну Почтар.

По её словам, ни политик, ни его адвокаты не получали и не подписывали никаких процессуальных документов.

— Ему даже не вручили уведомления о подозрении, — добавила Почтар.

Напомним, Михаила Саакашвили обвиняют в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". Генеральная прокуратура Украины объявила его в розыск. На то, чтобы явиться к следователю самостоятельно, Юрий Луценко дал бывшему губернатору Одессы сутки.