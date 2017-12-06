Михаил Саакашвили заявил, что не собирается добровольно приходить на допрос

Читайте также

Михаил Саакашвили заявил, что не собирается добровольно приходить на допрос

1808

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Фото: © РИА Новости/Алексей Вовк

Лидер партии "Движение новых сил" объявлен в розыск. Генпрокурор Украины дал ему сутки, чтобы явиться к следователю.

Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили не планирует приходить на допрос 6 декабря. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря его партии Марьяну Почтар.

По её словам, ни политик, ни его адвокаты не получали и не подписывали никаких процессуальных документов.

— Ему даже не вручили уведомления о подозрении, — добавила Почтар.

Напомним, Михаила Саакашвили обвиняют в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". Генеральная прокуратура Украины объявила его в розыск. На то, чтобы явиться к следователю самостоятельно, Юрий Луценко дал бывшему губернатору Одессы сутки.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!