Борис Титов попросит разрешить сбежавшим в Лондон бизнесменам вернуться в Россию

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Борис Титов попросит разрешить сбежавшим в Лондон бизнесменам вернуться в Россию

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Борис Титов. Фото: ©РИА Новости/Игорь Руссак

Бизнес-омбудсмен будет ходатайствовать о разрешении предпринимателям вернуться на родину с условием, что они возместят нанесённый ущерб.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов подготавливает для президента РФ список бизнесменов из РФ, скрывающихся в Лондоне от российского правосудия, и будет просить разрешить им вернуться на родину, возместив нанесённый ущерб.

— Мы создали специальный общественный институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, именно связанный с розыском и уголовным преследованием. И хотим сегодня начать диалог с властью, — сказал он.

Титов также добавил, что к нему поступило несколько обращений от предпринимателей, после анализа которых он намерен обращаться к президенту РФ.

Условием возвращения предпринимателей омбудсмен предлагает сделать возмещение нанесённого ими ущерба.

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