"Спутали нас с Украиной". Пушков о реакции Госдепа на закон о СМИ-иноагентах

По мнению представителей Госдепартамента США, принятие данного закона усложнит работу журналистов в России.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что опасения Госдепа, что Россия будет выдворять журналистов в связи с принятием закона о СМИ-иноагентах, беспочвенны. Об этом он заявил на своей странице в "Твиттере".

— Болезненные фантазии Госдепа: с принятием закона о СМИ-иноагентах Россия "будет высылать журналистов и угрожать им". Спутали нас с Украиной, — заявил он.

Болезненные фантазии Госдепа: с принятием закона о СМИ-иноагентах Россия "будет высылать журналистов и угрожать им". Спутали нас с Украиной. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 декабря 2017 г.

Напомним, закон о СМИ-иноагентах был принят как ответный шаг после того, как США потребовали от телеканала RT America пройти регистрацию в качестве иностранного агента.

Ранее Лайф сообщал о заявлении Госдепа, в котором говорится, что с принятием этого закона российские власти начнут нарушать права журналистов и выдворять их из страны.