Метеорологи обещают 15-сантиметровые сугробы в Москве 6 декабря

Сразу после полудня начнётся снегопад, который будет продолжаться всю вторую половину дня.

В Москве 6 декабря в результате снегопада во второй половине дня вырастут 15-сантиметровые сугробы. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил метеоролог Евгений Тишковец. Он пообещал, что жителей столицы ждёт "настоящая новогодняя сказка".

— В предстоящие сутки, после небольшой ночной передышки и бодрящего морозца, столичный регион будет атакован волновым атмосферным фронтом, на котором закрутится небольшой, но активный циклонический вихрь, — говорится на сайте Центра погоды "Фобос".

Сразу после полудня начнётся снегопад, который будет продолжаться всю вторую половину дня. Таким образом, выпадет до 5–7 мм осадков, благодаря чему сугробы вырастут до 13–15 см.

Температура днём будет от –1° до –3°, а ночью может опуститься до –6°. Ветер ожидается южный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится на 10 единиц и составит 734 миллиметра ртутного столба.