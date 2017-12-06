Прокуратура Санкт-Петербурга вызвала руководство ТРК после скандала с инвалидом

Руководство торгово-развлекательного комплекса "Атлантик-сити" в Санкт-Петербурге, где из кафе в кинотеатре "Мираж синема" выгнали ребёнка-инвалида, вызвали в прокуратуру для дачи объяснений. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Решается вопрос о вынесении актов реагирования, поскольку в комплексе были выявлены нарушения требования закона о доступной среде для маломобильных групп населения.

Как ранее сообщал Лайф, в кинотеатре в Санкт-Петербурге отказали в обслуживании ребёнку-инвалиду. В кинотеатре утверждали, что попросили подростка покинуть кафе по причине, что он не стал ничего заказывать.