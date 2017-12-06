В США женщина сбежала из тюрьмы и 19 лет жила под вымышленным именем

Прежде чем Блэйк экстрадируют в Айдахо, состоятся слушания по делу 2009 года о её вождении в нетрезвом виде.

Полиция Южной Дакоты арестовала 57-летнюю местную жительницу по подозрению в целом ряде преступлений. Главное из которых — побег из тюрьмы. Как сообщает издание Idaho Statesman, задержанная Ронда Блэйк скрылась от правосудия 19 лет назад в канун католического Рождества. А после побега и до момента задержания жила под вымышленным именем.

Уточняется, что правоохранителям удалось выйти на след преступницы в 2009 году, когда ей поймали за вождением автомобиля в нетрезвом виде. Последующее разбирательство показало, что женщина не та, за кого себя выдаёт.

Отмечается, что Ронда Блэйк была осуждена в мае 1997 года за хранение запрещённых наркотических веществ.

Ранее Лайф сообщал о том, что 12 заключённых сбежали из тюрьмы в штате Алабама. Известно, что два беглеца отбывали наказание за покушение на убийство, ещё двое преступников — за преступления, связанные с наркотиками