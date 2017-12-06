За свою карьеру Джонни Холлидей записал более 100 пластинок, провёл более 400 турне и продал около 80 миллионов копий дисков.

Скончалась легенда французского рока Джонни Холлидей. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на супругу певца.

— Джонни Хэллидей ушёл. Я пишу эти слова, не веря в них. И всё-таки это так. Моего мужчины больше нет. Он покинул нас сегодня ночью, всю свою жизнь он прожил с мужеством и достоинством, — заявила жена артиста.

Артисту было 74 года. В марте этого года он сообщил, что проходит лечение в связи с онкологическим заболеванием.

За свою карьеру Джонни Холлидей записал более 100 пластинок, провёл более 400 турне и продал около 80 миллионов копий дисков.