Сенат США назначил Кирстен Нильсен на пост министра внутренней безопасности

Ранее она занимала должность заместителя главы аппарата Белого дома, работала в Управлении транспортной безопасности.

Сенат Конгресса США утвердил бывшего заместителя главы аппарата Белого дома Кирстен Нильсен на посту министра внутренней безопасности, сообщает The Washington Post.

По информации издания, за 45-летнюю Нильсен проголосовало 62 сенатора. Против её кандидатуры выступило 37 представителей.

Глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что это назначение стало серьёзным шагом США для укрепления безопасности страны, поскольку Нильсен возглавит министерство "в критический момент".

А вот сенатор от демократов Мэгги Хассан наоборот выразила обеспокоенность утверждением подобной кандидатуры. По её словам, Нильсен "не удалось доказать, что она сможет обеспечить устойчивое и опытное руководство без вмешательства со стороны Белого дома".

Кирстен Нильсен является экспертом в области кибербезопасности и обладает большим опытом в сфере нацбезопасности. Ранее она работала в Управлении транспортной безопасности и в Совете внутренней безопасности Белого дома при Джордже Буше.