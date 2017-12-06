Житель Гавайев потерял четыре зуба после взрыва электронной сигареты

Молодой человек курил простую "батарейную трубку с кнопкой без каких-либо встроенных элементов безопасности".

После взрыва во рту электронной сигареты житель города Перл-Сити 25-летний Мэтт Ямасита лишился четырёх зубов и получил травму лица, сообщают СМИ. Медикам пришлось наложить ему около 40 стежков в районе рта.

— В воскресенье вечером я припарковал свою машину в парке Палисадес, чтобы поиграть в баскетбол. Но сначала решил сделать несколько затяжек. Как только взял первую сигарету, она просто взорвался у меня во рту, — объяснил молодой человек.

Ямасита рассказал, что после взрыва он не мог понять, что происходит, а "только слышал звон в ушах и видел вспышки перед глазами". Уже потом он заметил, что его права рука обгорела.

Эксперт по электронным сигаретам Джейсон Артман отметил, что молодой человек курил простую батарейную трубку с кнопкой без каких-либо встроенных элементов безопасности.