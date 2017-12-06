В Приморском крае иностранец осуждён за торговлю останками амурских тигров

Кроме того, правоохранители обнаружили у осуждённого синтетические наркотики в крупном размере.

В Приморье Хасанский районный суд вынес приговор иностранному гражданину за торговлю частями тела амурских тигров. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

— В используемом им гараже в пгт. Краскино Хасанского района была обнаружена бочка, в которой находились кости и фрагменты костей (в количестве 133 штук), принадлежащих как минимум двум особям подвида амурского тигра, — говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители обнаружили у осуждённого синтетические наркотики в крупном размере.

Его признали виновным по статьям "Незаконный оборот частей особо ценных диких животных" и "Незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта". Отмечается, что суд приговорил виновного к трём годам и восьми месяцам лишения свободы.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Уссурийске пограничники поймали перекупщика со шкурой амурского тигра.