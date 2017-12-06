Пальчиковый томик про Гарри Поттера планируют продать на аукционе за £120 тысяч

Книжка в твёрдом зелёном переплёте имеет размеры 4 на 6 сантиметров. Внутри неё находятся рисунки, сделанные Джоан Роулинг.

Небольшую книжечку про Гарри Поттера, созданную Джоан Роулинг в 2004 году, продадут на аукционе 14 декабря. Об этом сообщает The Telegraph.

За книжку, размерами 4 на 6 сантиметров в твёрдом зелёном переплёте планируется выручить от 80 до 120 тысяч фунтов стерлингов.

На её страницах представлены рисунки метлы, котла, палочек и колдунов, сделанные самой Роулинг. Там же можно найти список книг Гарри Поттера, которые он использовал для заклинаний, и его форму, в которой юный волшебник ходил в Хогвартсе. Там же записано напоминание о том, что "в первые годы учащиеся не могут иметь собственные мётлы".

Заканчивается рукопись словами: "От Гарри Поттера и философского камня и от меня".

В прошлый раз за 31-страничную рукопись с короткими выдержками и рисунками из "Гарри Поттера и философского камня" удалось выручить около 10 тысяч фунтов.