Два человека погибли при взрыве трубы газопровода в Иллинойсе

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Два человека погибли при взрыве трубы газопровода в Иллинойсе

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По предварительным данным, взрыв произошёл после того, как один из работающих поблизости тракторов задел трубу газопровода.

Два человека погибли и ещё двое получили ранения при взрыве трубы газопровода в американском штате Иллинойс. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago.

Инцидент произошёл во вторник, 5 декабря, в округе Ли. По предварительным данным, взрыв произошёл после того, как один из работающих поблизости тракторов задел трубу газопровода.

Пострадавшие в результате взрыва были доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

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