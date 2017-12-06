Два человека погибли при взрыве трубы газопровода в Иллинойсе

По предварительным данным, взрыв произошёл после того, как один из работающих поблизости тракторов задел трубу газопровода.

Два человека погибли и ещё двое получили ранения при взрыве трубы газопровода в американском штате Иллинойс. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago.

The Lee County Sherriff has confirmed that the coroner was called to the scene of a massive fire caused by a natural gas pipeline explosion near Dixon, Illinois. pic.twitter.com/xSw6jxaACP — BlueRoomStream (@BlueRoomStream) December 5, 2017

Инцидент произошёл во вторник, 5 декабря, в округе Ли. По предварительным данным, взрыв произошёл после того, как один из работающих поблизости тракторов задел трубу газопровода.

Пострадавшие в результате взрыва были доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как стабильное.