В Италии арестовали "крёстную мать" мафии

Ди Трапани подозревается в управлении сицилийской мафией после смерти экс-главы коза ностра Тито Риины в прошлом месяце.

В итальянском городе Палермо на Сицилии во вторник была арестована "крёстная мать" мафии. Так называют Марию Анджелу Ди Трапани — супругу лидера мафиози Сальвино Мадонии, который сейчас отбывает наказание.

Отмечается, что она оказалась среди 25 людей, арестованных в ходе рейда. Ди Трапани подозревается в организации перестановок в рядах сицилийской мафии после смерти экс-главы коза ностра Тито Риины в прошлом месяце.

Уточняется, она ранее уже отбывала 7-летний срок и вышла на свободу в 2015 году. Как заявил прокурор Сальво Де Лука на пресс-конференции, по выходу на свободу Ди Трапани немедленно вернулась в коза ностра и заняла решающую роль в мафиозной организации.

Ранее Лайф сообщал о том, что итальянский мафиози, экс-глава коза ностра Тото Риина скончался в возрасте 87 лет в городе Парма. Он обвинялся как минимум в 40 убийствах и был приговорён к 26 пожизненным срокам заключения.