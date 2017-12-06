Власти США призвали Украину к деэскалации ситуации вокруг Саакашвили

В Вашингтоне отметили, что в случаях задержаний, арестов и уголовного преследования граждан украинские силовики должны опираться исключительно на законы и международные обязательства в сфере прав человека.

Государственный департамент США обеспокоен происходящей ситуацией на Украине вокруг задержания там экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Как заявила в ходе брифинга официальный представитель американского госдепа США Хезер Науэрт, Вашингтон призвал Киев к деэскалации напряжённости.

— Мы внимательно следим за этой ситуацией и за тем, что происходит в Киеве. Мы в тесном контакте с правительством Украины, как вы знаете, мы находимся с ним в хороших отношениях, что не значит, что мы согласны с ним абсолютно во всём. Мы призываем власти Украины к деэскалации ситуации. Мы призываем все стороны избегать насилия и следовать верховенству права, международным обязательствам, — заявила Науэрт.

— Если они (власти Украины — Прим. Лайфа) задерживают, арестовывают кого-то, это должно быть в соответствии с законами и нормами этой страны, как и с международными обязательствами в сфере прав человека, — сказала она.

Как ранее сообщал Лайф, Михаил Саакашвили был задержан спецназом СБУ 5 декабря. Его обвинили в том, что свои митинги в Киеве политик организовывал на деньги бывшего украинского лидера Виктора Януковича с целью захвата власти в стране. Однако позднее сторонникам политика удалось силой отбить его у правоохранителей. Повторно задерживать Саакашвили украинские силовики пока не стали.