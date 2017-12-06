Экономьте воду. В детсадах Кургана запретили заливать детские горки

В детских садах с родителей требуют деньги за оплату расходов при заливании горок.

В детских садах Кургана запретили заливать ледяные горки в целях экономии воды. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на детского омбудсмена Алёну Лопатину.

— Родители, которые об этом рассказали, говорят, что готовы свою воду принести в бутылках, чтобы залить горки. Потому что зимой это самая главная забава для ребятишек, — отметила Лопатина.

Омбудсмен также уточнила, что в детсадах с таким предложением родителей не согласны и требуют с них деньги за возможность залить горки.

В городской администрации сообщили, что впервые слышат о подобной проблеме.