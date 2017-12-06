Певец Ленни Кравиц о смерти Джонни Холлидея: Твоя душа – чистый рок-н-ролл

Американский певец написал в Instagram, что дружба и поддержка Холлидея навсегда останутся в его сердце.

Американский певец, продюсер и автор песен Ленни Кравиц простился в своём аккаунте в Instagram с легендарным французским музыкантом Джонни Холлидейем, умершим накануне.

Farewell Dear Johnny. Your friendship, sweetness and support are imprinted in my heart. It is an honor to have known you and to have spent time with you and your beautiful family. Your soul is pure Rock and Roll. Repose en paix. #JohnnyHallyday Публикация от Lenny Kravitz (@lennykravitz) Дек 5 2017 в 7:23 PST

— Прощай, дорогой Джонни. Твоя дружба и поддержка запечатлены в моём сердце. Для меня было большой честью познакомиться с тобой и провести время с тобой и твоей прекрасной семьёй. Твоя душа — чистый рок-н-ролл, — написал Кравиц.

Напомним, на 74-м году жизни скончался Джонни Холлидей —легенда французского рока. За свою карьеру он записал более 100 пластинок, провёл более 400 турне и продал около 80 миллионов копий дисков.