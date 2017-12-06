Певец Ленни Кравиц о смерти Джонни Холлидея: Твоя душа – чистый рок-н-ролл

Американский певец, продюсер и автор песен Ленни Кравиц простился в своём аккаунте в Instagram с легендарным французским музыкантом Джонни Холлидейем, умершим накануне.
— Прощай, дорогой Джонни. Твоя дружба и поддержка запечатлены в моём сердце. Для меня было большой честью познакомиться с тобой и провести время с тобой и твоей прекрасной семьёй. Твоя душа — чистый рок-н-ролл, — написал Кравиц.
Напомним, на 74-м году жизни скончался Джонни Холлидей —легенда французского рока. За свою карьеру он записал более 100 пластинок, провёл более 400 турне и продал около 80 миллионов копий дисков.
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