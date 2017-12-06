В ООН отметили независимость МОК после решения об отстранении сборной России

Читайте также

В ООН отметили независимость МОК после решения об отстранении сборной России

3515

Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

Председатель 72-й сессии Генассамблеи ООН Мирослав Лайчак заявил, что Международный олимпийский комитет, принявший решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх — 2018, является "независимым органом, имеющим собственные правила и процедуры".

Ранее Лайф сообщал, что Международный олимпийский комитет вынес решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Таким образом, российские спортсмены смогут выступить на Играх в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!