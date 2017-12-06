В ООН отметили независимость МОК после решения об отстранении сборной России

Председатель 72-й сессии Генассамблеи ООН Мирослав Лайчак заявил, что Международный олимпийский комитет, принявший решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх — 2018, является "независимым органом, имеющим собственные правила и процедуры".
Ранее Лайф сообщал, что Международный олимпийский комитет вынес решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Таким образом, российские спортсмены смогут выступить на Играх в Пхёнчхане только под нейтральным флагом.
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