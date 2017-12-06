В Швеции около семи тысяч мигрантов притворились детьми ради статуса беженцев

Сообщается ,что люди скрывали свой настоящий возраст, чтобы наверняка получить статус беженца или не быть депортированными на родину.

Власти Швеции провели проверку мигрантов, которым ранее был выдан статус беженцев. Как сообщает телеканал BBC, в ходе исследования выяснилось, что три четверти проверенных мигрантов, представлявшихся ранее детьми, оказались старше 18 лет.

Отмечается, что в общей сложности проверка затронула около восьми тысяч беженцев, в отношении которых у шведских властей возникли различные вопросы. Из них 6,6 тысячи оказались старше 18 лет, хотя в базах значились как несовершеннолетние.

Как уточнили журналисты, установление настоящего возраста производилось с помощью медицинского обследования. В частности, с помощью рентгена зубов или проверки состояния коленных суставов.