В Швеции около семи тысяч мигрантов притворились детьми ради статуса беженцев

Власти Швеции провели проверку мигрантов, которым ранее был выдан статус беженцев. Как сообщает телеканал BBC, в ходе исследования выяснилось, что три четверти проверенных мигрантов, представлявшихся ранее детьми, оказались старше 18 лет.
Отмечается, что в общей сложности проверка затронула около восьми тысяч беженцев, в отношении которых у шведских властей возникли различные вопросы. Из них 6,6 тысячи оказались старше 18 лет, хотя в базах значились как несовершеннолетние.
Как уточнили журналисты, установление настоящего возраста производилось с помощью медицинского обследования. В частности, с помощью рентгена зубов или проверки состояния коленных суставов.
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