На побережьях Чукотки обнаружили гигантских "морских змей" из США

Эти водоросли начинают расти в феврале — марте, отрываются от грунта в декабре и отправляются "путешествовать" по Тихому океану.

Жители сёл южной части Чукотского полуострова сообщили о странных змеевидных объектах на побережьях. Как позднее пояснили учёные, гигантские "змеи" оказались водорослями, растущими преимущественно у тихоокеанского побережья США. Хотя из-за необычного вида первоначально местные жители принимали эти ламинарии за морских змей и мутантов.

— "Морских змей" в этом году можно было часто наблюдать после сильных штормов на пляжах полуострова. Коричневые "головы" и "тела", показывающиеся из морских волн, привлекали внимание и моряков с грузовых судов, проходящих по северу Берингова моря. По мнению одних, это, скорее всего, организмы животного происхождения: большие черви или же неизвестные науке морские змеи. Другие считали, что это объекты антропогенного происхождения. Третьи уверяли, что это какие-то мутанты. А вот о родстве "морских змей" с ламинарией (морской капустой) догадывались немногие, — говорится в сообщении национального парка "Берингия".

Отметим, официальное название этих бурых водорослей — нереоцистис Лютке (Nereocystis luetkeana). Названы они так в честь командира российского шлюпа "Сенявин" Фёдора Петровича Литке.

Водоросль в среднем имеет длину до 25 метров, на её конце — пузырь. Нереоцистис Лютке являются однолетними. Они начинают расти в феврале — марте, отрываются от грунта в декабре и отправляются путешествовать по Тихому океану.