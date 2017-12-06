Кейт Миддлтон надела любимую тиару принцессы Дианы

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Кейт Миддлтон надела любимую тиару принцессы Дианы

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Герцогиня была замечена на приёме королевы Великобритании Елизаветы II в Букингемском дворце.

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заметили в любимой тиаре принцессы Дианы. Об этом сообщает портал People.com.

Вечером во вторник, 5 декабря, в Букингемском дворце состоялся ежегодный приём королевы Великобритании Елизаветы II. Именно на нём герцогиня в сопровождении своего мужа принца Уильяма была замечена репортёрами.

Тиаре, украшенной драгоценными камнями, уже более 100 лет.

Ранее Лайф сообщал, что Герцогиню Кембриджскую и жену принца Уильяма Кейт Миддлтон заподозрили в стремлении экономить.

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