Подлодка San Juan восемь раз выходила на связь с базой перед исчезновением

По данным ВМС Аргентины, капитан субмарины просил разрешения сменить маршрут движения, чтобы сократить время плавания.

Экипаж аргентинской подводной лодки San Juan восемь раз созванивался с военно-морской базой, прежде чем бесследно исчезнуть. Такие данные со ссылкой на собственный источник в военном ведомстве Аргентины приводит телеканал Todo Noticias. Прежде всего звонки касались произошедшей аварии на борту субмарины.

Представитель ВМС республики Энрике Бальби подтвердил, что действительно экипаж корабля San Juan пытался поговорить о проблемах на борту. В частности, в период с 01:11 по 01:49 по местному времени было зафиксировано четыре звонка. Ещё четыре звонка отмечены в период с 06:09 по 07:36. После этого лодка бесследно пропала и больше не выходила на связь.

— Первые звонки капитан сделал, чтобы сообщить о неисправности и возникшем коротком замыкании, начале возгорания, которое представляло собой дым без пламени, — пояснил Энрике Бальби в ходе пресс-конференции.

Как отметил представитель командования ВМС, экипаж передал всю информацию также и в письменном виде через спутниковую связь. Это делалось, чтобы "избежать искажения фактов", уточнил Бальби. Кроме того, по данным военных, экипаж просил изменить маршрут, чтобы сократить количество дней в пути.