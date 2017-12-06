В Якутии медведь позавтракал буханкой хлеба прямо на шоссе

Утром в среду, 6 декабря, движение по Маганскому тракту в Якутске было затруднено появлением на дороге медведя.
Медведь не показывал интереса к происходящему вокруг него и спокойно поедал буханку хлеба, сидя прямо посреди дороги.
Очевидцы принимали его за шатуна, не впавшего в спячку, но позже выяснилось, что это дрессированное животное, сбежавшее от хозяев.
О причинах, побудивших зверя покинуть дом и отправиться завтракать на шоссе, не сообщается.
Видеозапись с места завтрака медведя в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).
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