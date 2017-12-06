В Якутии медведь позавтракал буханкой хлеба прямо на шоссе

Очевидцы принимали медведя за шатуна, не впавшего в спячку, но позже выяснилось, что это дрессированное животное, сбежавшее от хозяев.

Утром в среду, 6 декабря, движение по Маганскому тракту в Якутске было затруднено появлением на дороге медведя.

Медведь не показывал интереса к происходящему вокруг него и спокойно поедал буханку хлеба, сидя прямо посреди дороги.

Очевидцы принимали его за шатуна, не впавшего в спячку, но позже выяснилось, что это дрессированное животное, сбежавшее от хозяев.

О причинах, побудивших зверя покинуть дом и отправиться завтракать на шоссе, не сообщается.

Видеозапись с места завтрака медведя в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).