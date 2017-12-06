Медведи, еноты и тушканчики впали в спячку в Московском зоопарке

Посмотреть на этих животных, а также на сурков, снова можно будет только весной.

Медведи, еноты, сурки и тушканчики впали в спячку в Московском зоопарке. Посетителей попросили вести себя тише, чтобы не будить животных. Посмотреть на уснувших питомцев разрешат только весной.

Медведи, еноты, сурки и тушканчики впали в спячку в Московском зоопарке Фото: © mos.ru

— В природе звери впадают в спячку, чтобы пережить зиму. Когда земля покрыта снегом, им труднее добыть себе пропитание. Если медведь не отправится на боковую, от голода он становится очень агрессивным, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Специалисты подготавливают к зиме впадающих в спячку зверей заранее, чтобы не нарушать их естественный образ жизни. Так, летом количество корма увеличивают. Так питомцы набирают необходимую для спячки массу тела за три месяца. К первым заморозкам обитатели уже сами отказываются от еды.

Первыми в этом году еноты впали в спячку, которые всё лето питались мясом, морепродуктами, фруктами и орехами. Каждый енот решает сам, когда ему впадать в спячку. Полосатые хищники не погружаются в глубокий сон, а пребывают в полудрёме. Они могут проснуться, осмотреться, прогуляться и, убедившись, что ещё зима, уснуть обратно. Спать они предпочитают, прижавшись друг к другу.

После енотов уснули тушканчики. Их укутали специальным изолирующим материалом после того, как они набрали необходимую массу тела. Так питомцы не замёрзнут.

Сурки уснули в конце ноября в специальных домиках, утеплённых соломой. Сурки просыпаются в конце апреля — начале мая, хотя "их праздник" приходится на 2 февраля.

Последними в Московском зоопарке, уже в декабре, впали в спячку бурая медведица и два гималайских медведя. Они уснули позже обычного из-за тёплой погоды. Не впали в спячку белые медведи, за которыми можно понаблюдать и зимой.