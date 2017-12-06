Депутат предложил разрешить круглосуточную продажу шампанского на Новый год

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Депутат предложил разрешить круглосуточную продажу шампанского на Новый год

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Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Как уверяет автор законопроекта, нововведение поможет снизить число отравлений нелегальной и низкопробной алкогольной продукцией, которое обычно наблюдается в праздники.

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил продавать шампанское в ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января. Проект закона будет внесён на рассмотрение в парламент Ленинградской области 8 декабря.

По его словам, нововведение поможет уменьшить число отравлений нелегальной и низкопробной алкогольной продукцией, которое обычно наблюдается в праздничные дни.

— Повышенный спрос населения на игристое вино (шампанское) в новогоднюю ночь при установленном запрете порождает чёрный рынок, привлекает недобросовестных продавцов некачественной продукции, — цитирует его RT.

Ранее Лайф сообщал о том, что Министерство промышленности и торговли выступило против инициативы Минздрава запретить продажу алкоголя в выходные дни.

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