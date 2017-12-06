Организатора взрыва в больнице в Бангкоке приговорили к 27 годам тюрьмы

Ваттан Пумрет полностью сознался в содеянном, когда его задержали вскоре после произошедшего.

Суд приговорил к 27 годам лишения свободы организатора взрыва в больнице Пхрамонгкутклао в Бангкоке — 62-летнего Ваттана Пумрета. В результате произошедшего пострадало более 20 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

— Учитывая чистосердечное признание подсудимого, ему назначено наказание в виде 27 лет тюремного заключения, — отмечается в материалах суда.

Бывшего инженера электросетевой компании задержали вскоре после взрыва, он во всём признался. Ранее суд признал его виновным в незаконном производстве и хранении взрывчатки. По этой статье он получил четыре года лишения свободы и штраф.

Напомним, взрывчатка малой мощности находилась в вазе для цветов, которая появилась в здании за некоторое время до произошедшего.