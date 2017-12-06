В Екатеринбурге ребёнка высадили из автобуса из-за американских центов

Родители школьника обратились с жалобой в диспетчерскую службу транспортной компании.

В Екатеринбурге высадили из маршрутки 12-летнего мальчика за то, что он пытался расплатиться за проезд 20 центами США. Об этом сообщает РИА "Новости". Как рассказал отец ребёнка, утром при оплате проезда в автобусе его сыну дали сдачу монетой, которая была похожа на 10 рублей, но, как потом выяснилось, монета оказалась американской.

— На обратном пути из школы около 14:30 ребёнок, не видя этого, подал деньги, но их у него не приняли и попросили выйти из автобуса, — приводит РИА "Новости" его слова.

В связи с произошедшим родители школьника обратились с жалобой в диспетчерскую службу транспортной компании. Проводится проверка.