Александр Масляков запретил использовать аббревиатуру "КВН" в фильме о клубе

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Александр Масляков запретил использовать аббревиатуру "КВН" в фильме о клубе

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Как заявил режиссёр Виталий Манский, требование выполнено и теперь кинокартина будет называться "История рождения".

Владелец прав на бренд КВН Александр Масляков — младший не разрешил использовать аббревиатуру клуба в кинокартине, которая посвящена истории клуба. Об этом сообщил режиссёр Виталий Манский.

— На сцену выходит КВН в лице владельца прав Александра Маслякова и запрещает показывать фильм "КВН. История рождения", в котором Маслякова почти нет. Весело и находчиво. С этой минуты фильм называется "История рождения", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что ведущий "Клуба весёлых и находчивых" Александр Масляков покинул пост директора ГУП "Московский молодёжный центр "Планета КВН" по своему решению. Как отмечалось, он останется ведущим шоу после увольнения с поста директора.

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