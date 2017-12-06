В 50 библиотеках Москвы появится бесплатный Wi-Fi

Для определения наиболее подходящих мест размещения будет проведено радиопланирование.

В 50 столичных библиотеках подключат бесплатный Wi-Fi. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, в 11 библиотеках на севере, северо-востоке и западе Москвы интернет заработает до конца текущего года, ещё около 39 зданий оборудуют к апрелю 2018 года.

— Детальный перечень библиотек сейчас прорабатывается, — уточнили в пресс-службе. — Точки доступа установят в местах массового скопления людей, в читальных залах, в фойе и у стоек регистрации.

Отмечается, что бесплатный интернет пригодится студентам при работе над курсовыми и дипломными работами, так как они одновременно смогут пользоваться библиотечным фондом и подключённым к бесплатной сети Wi-Fi ноутбуком. В то же время для фрилансеров библиотеки станут современными коворкинг-площадками.

В этом году Wi-Fi появится в библиотеках № 22 им. Л.Кассиля, № 26, № 30, № 69, № 97, № 100, № 101, № 222, № 223, № 252 и № 253.