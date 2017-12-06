Установлена причина пожара в колонии для пожизненно осуждённых в Соликамске

Причиной пожара в колонии для пожизненно осуждённых "Белый лебедь" в Соликамске стало короткое замыкание проводки. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУФСИН по Пермскому краю Станислав Волегов, возгорание началось в чердачном помещении.

— Выгорела часть крыши на площади около 1,1 тысячи кв. метров. Ущерб уточняется, — приводит слова Волегова ТАСС.

Он добавил, что пожар на работу колонии не повлиял, так как возгорание произошло в административном здании.

Добавим, что вчера не исключалась и версия поджога.

Как уже сообщал Лайф, сейчас в "Белом лебеде" отбывают наказание примерно 300 человек. Их обвинили в убийствах, изнасилованиях, похищениях людей и захвате заложников.