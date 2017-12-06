Грузовой корабль Dragon отправится к МКС не раньше 12 декабря

Ранее планировалось, что запуск состоится 8 декабря. Причина переноса старта не называется.

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX отправится к Международной космической станции не раньше 12 декабря, сообщили в NASA, добавив, что новая дата пуска учитывает готовность стартовой площадки, занятость экипажа МКС и механику орбитальных полётов.

По какой причине перенесён старт, не уточняется, а в самой компании SpaceX ситуацию не прокомментировали.

Отметим, корабль, который должен доставить на орбиту две с половиной тонны груза, пробудет на орбите порядка одного месяца, а затем вернётся на Землю.