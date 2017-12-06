"Взять огонь на себя". Уткин заявил, что Мутко мог постараться спасти сборную РФ

Ранее стало известно, что вице-премьера отстранили от посещения Олимпийских игр в любом качестве.

Комментатор Василий Уткин, говоря о ситуации с отстранением сборной России от Олимпиады-2018, заявил, что вице-премьер Виталий Мутко мог спасти спортсменов, взяв огонь на себя. Однако этого не сделал.

— Для защиты спорта и спортсменов не было сделано абсолютно ничего. Просто — ничего. И в этом Виталий Мутко персональной ответственности вовсе не несёт. На то могли быть сложные, многофигурные мотивы. Он всего лишь мог попытаться спасти. Огонь на себя. Умереть с пользой, — написал Уткин в своём "фейсбуке".

Напомним, Виталий Мутко, который во время Олимпиады-2014 был министром спорта, и бывший замминистра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Игр. Так, им нельзя будет присутствовать на Олимпиаде в любом качестве.