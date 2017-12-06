Lexus заинтриговал первым фото нового купе-кроссовера LF-1 Limitless

На изображении показана задняя часть флагмана, и судя по всему, автомобиль будет преемником модели LX или RX.

Японский автопроизводитель Lexus опубликовал тизерные изображения нового кроссовера-флагмана LF-1 Limitless. Концепт будет представлен широкой публике на автосалоне в Детройте, который состоится в январе 2018 года.

На изображении, которое появилось в Сети, показана задняя часть флагмана. Судя по всему, автомобиль будет преемником модели LX или RX.

Концепт-кар, лежащий в основе LF-1 Limitless, спроектировала дизайн-студия Calty, которая принадлежит Toyota и находится в штате Калифорния. Эксперты считают, что это может означать одно: машина, очевидно, создавалась для авторынка США.

Напомним, ранее Lamborghini официально представила самый быстрый в мире кроссовер Urus.