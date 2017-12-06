В России стартовали онлайн-продажи Renault Dokker

Главное преимущество нового авто — адаптированность к российским дорожным и климатическим условиям.

В России стартовали онлайн-продажи многофункционального автомобиля для бизнеса Renault Dokker. Он доступен в двух вариантах — как в виде пятиместного автомобиля, так и с кузовом "фургон".

Новая модель Renault отличается самым большим в своём классе багажным отделением на 800 литров, а складывающие задние сидения ещё больше расширяют его объём, что позволяет провозить крупногабаритный и длинномерный груз.

Двигатели в Dokker будут объёмом 1,6 л и 1,5 л. Мощность первого бензинового составит 82 лошадиных силы. Второй — турбодизельный в варианте 90 лошадиных сил. Моторы работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Примечательно, что автолюбители называют новую модель компании Renault "убийцей" Lada Largus — она прямой конкурент отечественного коммерческого авто.

Отмечается, что в дилерской сети продажи начнутся в конце декабря.

Цена на грузовую версию минимальной комплектации авто составляет 814 тыс. рублей, пассажирскую можно приобрести за 819 тыс. рублей.