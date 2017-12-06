"Унылый междусобойчик". Канделаки оценила олимпиаду без российских спортсменов

По её мнению, спортсмены из России должны выступить под нейтральным флагом и показать, что им нет равных.

5 декабря стал "чёрным вторником" для российского спорта. Такую точку зрения высказала телеведущая и генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, комментируя решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018. В своём блоге она написала, что таких ударов ни советский, ни российский спорт никогда не получали.

— За этим чудовищным решением сотни судеб — молодых спортсменов, их тренеров и родителей, — отметила Канделаки.

По мнению телеведущей, несмотря на трудности, российские спортсмены должны выступить под нейтральным флагом, чтобы показать, что им нет равных.

— Олимпиада без российских атлетов — унылый междусобойчик, а не соревнования равных.