Мосийчук призвал сторонников Саакашвили самим задержать митингующего политика

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обратился к соратникам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили с тем, что им самим стоит задержать политика, пока он митингует у стен парламента.

— Сейчас вы просто обязаны задержать и передать украинским спецслужбам государственного изменника Саакашвили, — пишет депутат от Радикальной партии в своём "фейсбуке".

Отметим, что Мосийчук решил призвать митингующих задержать Саакашвили, так как, по его мнению, арест сотрудниками полиции только усилит протесты.

5 декабря Михаила Саакашвили задержал в Киеве спецназ СБУ. Его обвинили в организации митингов на деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича с целью захвата власти. После сторонники силой отбили его, сам бывший глава Одесской ОГА отправился на митинг к Раде.