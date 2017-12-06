В Роспотребнадзоре рассказали о показателях ВИЧ в России

Роспотребнадзор по итогам 10 месяцев 2017 года зафиксировал превышение среднемноголетних показателей в России по вирусу иммунодефицита человека на 43,4% (49,67 на 100 тысяч населения против среднемноголетних — 34,64), передаёт РИА "Новости" со ссылкой на статистику ведомства.

Агентство отмечает, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость болезнью, вызванной ВИЧ, и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным ВИЧ, в январе — октябре 2017 года выросла незначительно — на 0,9%.

Согласно опросам, подавляющее большинство россиян считают проблему СПИДа и ВИЧ важной для страны. Во время опроса около 40% россиян признались в том, что опасаются заразиться вирусом иммунодефицита человека, 53% таких опасений не испытывают.