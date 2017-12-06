ФИФА заявила, что решение МОК не повлияет на подготовку к чемпионату мира — 2018

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ФИФА заявила, что решение МОК не повлияет на подготовку к чемпионату мира — 2018

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Фото: © Reuters

Как отметили в Международной федерации футбола, работа над обеспечением ЧМ-2018 продолжается.

Решение Международного олимпийского комитета о недопуске российской сборной к Олимпиаде-2018 никак не повлияет на подготовку к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола.

— ФИФА приняла к сведению принятое МОК решение в отношении российских спортсменов. Оно не влияет на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, поскольку мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить наилучшую организацию мероприятия, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что МОК приостановил членство ОКР и не допустил участия в Олимпиаде-2018 российской сборной под своим флагом. Спортсмены могут выступать, но в нейтральном статусе.

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