Назван топ-10 песен-фаворитов у россиян в 2017 году

"Яндекс. Музыка" на основе анализа предпочтений российских пользователей назвала самые популярные альбомы и треки в 2017 году, сообщили в пресс-релизе сервиса.

Отмечается, что в целом россияне немного больше слушают зарубежную музыку: в общем списке песен-фаворитов только четыре отечественных трека против шести иностранных.

На первом месте оказался Ed Sheeran с треком Shape of You. Следом идут Burito с песней "По волнам" и Imagine Dragons с Believer. На четвёртом месте оказались Luis Fonsi feat. Daddy Yankee — Despacito.

Пятую строчку заняли "Грибы" и их "Тает лёд". На шестом месте — Лобода с треком "Случайная". Далее идут Charlie Puth с Attention, Portugal. The Man с Feel It Still, Artik & Asti с "Неделимы" и снова Imagine Dragons, однако на этот раз с треком Thunder.

Отмечается, что лидирующий трек Shape of You британского исполнителя Ed Sheeran одна из жительниц Москвы прослушала 1213 раз — около трёх раз в день.

Самыми популярными исполнителями рэпа в уходящем году стали Sage The Gemini среди иностранных и Джиган среди отечественных. При этом лучшим треком года стал "Тает лёд" группы "Грибы" — один из пользователей послушал его 1513 раз.

При составлении топов были учтены данные о песнях и альбомах, которые вышли в 2017 году, и о прослушиваниях в "Яндексе. Музыке" с января по ноябрь 2017 года. Среднемесячная аудитория сервиса составила более 20 миллионов пользователей.

Ранее 50 лучших песен года называл журнал Rolling Stone.