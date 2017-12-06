Всё дело в нейронах. Американские биологи рассказали, как меньше есть

Авторы исследования намерены продолжить изучение и надеются научиться "обманывать" мозг.

Учёные из Пенсильванского университета выяснили, что, если человек в течение дня ест небольшими порциями, в его мозгу подавляются отвечающие за чувство голода нейроны. Как сообщает Daily Mail, биологи изучали связь между нейронами гипоталамуса, который отвечает в числе прочего за чувство голода, с изображением, запахом, а также вкусом еды.

В ходе исследования учёные кормили голодных лабораторных мышей ароматизированным гелем, в котором не было питательных веществ. Несмотря на то что сначала это подавило соответствующий участок гипоталамуса, спустя пару минут их мозг снова начал испытывать чувство голода. Примечательно, что когда грызунам снова дали "пустой" гель, гипоталамус уже не реагировал на этот вкус.

Тогда мышам дали гель с небольшим количеством калорий, который утолил на длительное время чувство голода. Когда же грызунам ввели гормоны, которые вырабатываются при пищеварении: пептид YY, амилин и холецистокинин, они ощутили сытость, несмотря на то что не получили питательных веществ.