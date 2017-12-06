Названа причина исключения "Баргузина" из новой госпрограммы вооружения

Вместо этого было принято решение сосредоточиться на проектах межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" и "Рубеж".

Работы над боевым железнодорожным ракетным комплексом "Баргузин" не стали включать в новую государственную программу вооружения на 2018–2027 годы. Как сообщает ТАСС, вместо этого было принято решение сосредоточиться на проектах межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" и "Рубеж".

По информации издания, создание комплекса заморожено с осени 2016 года. Последняя работа, которая выполнена по нему, — бросковое испытание с Плесецка ракеты "Ярс".

Отмечается, что причиной такого решения по "Баргузину" стала нехватка средств, поэтому пришлось временно пожертвовать им ради "Сармата" и РС-26 "Рубеж".