"Если не будет бойкота". Виктор Ан готов ехать на ОИ-2018 в нейтральном статусе

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"Если не будет бойкота". Виктор Ан готов ехать на ОИ-2018 в нейтральном статусе

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Виктор Ан. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Однако в том случае, если Россия всё-таки решит не выступать в Пхёнчхане, то он не знает, как поступит.

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан готов поехать на Олимпийские игры в Пхёнчхане и выступить там под нейтральным флагом в том случае, если Россия не будет бойкотировать зимние соревнования.

— Если Россия не будет бойкотировать Олимпиаду, я поеду на неё в нейтральном статусе. Я готовился к этому четыре года и попросту не могу сдаться сейчас, — приводит слова Ана агентство Yonhap.

При этом он пока не знает, как поступит в том случае, если Россия всё-таки решит бойкотировать Олимпийские игры.

Как уже сообщал Лайф, Международный олимпийский комитет вынес решение о дисквалификации Олимпийского комитета России.

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