ВВС США нанесли удары по полигону вблизи границ с КНДР

По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, в учениях также приняли участие южнокорейские самолёты и впервые в истории были привлечены истребители пятого поколения.

Военно-воздушные силы США и Южной Кореи провели совместные учения, в рамках которых стратегические бомбардировщики американских ВВС B-1B Lancer нанесли удары по полигону на территории республики недалеко от границы с КНДР. Об этом сообщает южнокорейский комитет начальников штабов.

— Несколько B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-22 Raptor провели манёвры с учебным бомбометанием, продемонстрировав способность и решимость союзников дать жёсткий ответ на северокорейские ракетные и ядерные провокации, — говорится в сообщении.

В ходе учений все цели, установленные на полигоне в провинции Канвондо на северо-востоке страны, были успешно поражены.

По данным КНШ, в учениях также приняли участие южнокорейские самолёты ВВС F-15Ks и KF-16s и в первые в истории были привлечены истребители пятого поколения.

Ранее Лайф сообщал, что сегодня, 6 декабря, ВВС США и Южной Кореи проведут совместные учения, чтобы отточить навыки моментального ответного удара и улучшить взаимодействие войск стран. Они должны были стать частью совместных масштабных манёвров ВВС США Vigilant ACE 18, проходящих на территории Кореи.