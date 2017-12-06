Путин поздравил Финляндию со 100-летием независимости

Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем наращивании продуктивного двустороннего взаимодействия в интересах народов двух стран.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление своему финскому коллеге Саули Ниинистё по случаю национального праздника — Дня независимости. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин отметил, что в 2017 году эта дата носит особый характер: Финляндия отмечает столетний юбилей провозглашения государственного суверенитета.

— За прошедший век в отношениях между Россией и Финляндией были разные, в том числе и непростые периоды. Но, несмотря на это, нашим странам удалось выстроить по-настоящему дружественное, добрососедское сотрудничество, — указал российский лидер.

Напомним, в июле этого года Владимир Путин побывал в Финляндии с рабочим визитом по личному приглашению Саули Ниинистё. Визит проходил в городе Савонлинна. Российский лидер в сопровождении финского коллеги посетил самый северный в мире средневековый замок Олавинлинна, принял участие в приёме от имени председателя Совета уполномоченных города Савонлинна и посмотрел вместе с Ниинистё оперу Петра Чайковского "Иоланта" в постановке Большого театра.