Роскачество обнаружило антибиотики в каждом втором батоне докторской колбасы

У 17 из 30 торговых марок не нашли нарушений, при этом 6 из них могут претендовать на Знак качества.

Роскачество опубликовало исследование колбасы "Докторская" 30 российских торговых марок по 70 показателям качества и безопасности на сайте организации.

Согласно исследованию, на российском рынке у 17 из 30 торговых марок не нашли нарушений, при этом 6 из них могут претендовать на Знак качества, однако у 13 марок всё же обнаружились нарушения качества.

В сообщении Роскачества говорится, что производители восьми брендов применяют в производстве каррагинан, не сообщая об этом на этикетке. В колбасе одной из марок количество окситетрациклина в 15 раз превысило допустимый уровень.

Также один из брендов обманывает покупателей на 17% веса. В "Докторской" другой марки содержится соя, о чём покупателю не сообщается.

При всём этом в Роскачестве отмечают, что все проверенные бренды колбасы "Докторская" безопасны: в них не было найдено вредоносных бактерий, ДНК кошки, собаки и птицы, целлюлозы, консервантов, превышений по количеству фосфатов и нитрита натрия. Несоответствие выявлено только по качеству.