В Москве 6 декабря выпадет до пяти сантиметров снега

Как отмечается, снегопад подойдёт к столице около полудня и будет идти до вечера.

Синоптики ожидают, что снегопад в Москве начнётся с полудня и будет продолжаться до начала ночи. Прирост снега за день может составить от 2 до 5 сантиметров.

— Московское метеобюро сегодня ожидает снег, зона осадков уже подошла к столичному региону. Снег начался уже в Волоколамске, и в период 11–12 часов зона снега подойдёт к Москве, — цитирует РИА "Новости" главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

Специалист отметила, что снегопад продолжится до вечера. Наиболее активно снег будет идти в 15–18 часов. В частности, мощный снегопад ожидается на юге столицы и в Новой Москве. Предполагается, что прирост снега составит от 2 до 5 сантиметров.